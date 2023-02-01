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Международный олимпийский комитет согласился соблюдать санкции против российских и белорусских спортсменов

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Действующие ограничения остаются в силе МОК
Действующие ограничения остаются в силе – МОК
Фото: olympics.com

Утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру. Об этом Международный олимпийский комитет 31 января написал в Twitter.

Так МОК ответил на комментарий президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Поздняков призывал убрать политику из спорта и позволить россиянам участвовать в чемпионатах наравне с другими.

"Санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем саммите Олимпийских игр 9 декабря 2022 года", – сообщила  пресс-служба МОК.

Действующие ограничения предусматривают, что: 

  • в РФ и Республике Беларусь не могут проходить международные спортивные мероприятия, организуемые или поддерживаемые олимпийскими комитетами;
  • на любых спортивных мероприятиях и встречах МОК россияне и белорусы не могут использовать свои гимны, флаги, цвета или какие-либо другие символы стран;
  • правительственные или государственные чиновники РФ и Беларуси не могут быть аккредитованы на какую-либо международную встречу или спортивное мероприятие. 
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. 

Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и РБ в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены могут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не будут представлять свое государство. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине и полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

Теги: Россия, Беларусь, санкции, МОК, Международный олимпийский комитет
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