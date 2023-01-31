"Олимпийским богам пора спуститься на землю". В МИД Украины призвали поддержать "марафон честности" и защитить мировой спорт от "русского мира"

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Президент [Украины Владимир] Зеленский подчеркнул, что российская агрессия несовместима с олимпийскими принципами. Российских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям. МОК хочет нацепить на россиян белый флаг, но он уже запятнан кровью. Олимпийским богам пора спуститься на землю", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.
Кулеба рассказал, что "марафон честности" уже поддержали премьер Эстонии, НОК Норвегии, Дании, Латвии, Польши, депутаты Сейма Латвии, министр спорта Польши.
"Пользуюсь этим случаем, чтобы призвать все национальные комитеты, все страны и всех спортсменов встать на сторону честного спорта, на сторону Украины, на сторону настоящих олимпийских принципов. Присоединяйтесь к "марафону честности", мы должны защитить мировой спорт от "русского мира" с его ложью, манипуляциями и грязными деньгами", – отметил глава МИД Украины.
О запуске "марафона честности", цель которого – очистить руководство международных олимпийских структур "от лицемерия и попыток вытянуть в мировой спорт представителей государства-террориста", объявил 27 января президент Украины Владимир Зеленский.
28 февраля 2022 года в связи с вторжением РФ в Украину исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
Однако в ноябре президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет".
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн.
Вместе с тем в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.
Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
28 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пытаясь вернуть российских спортсменов на международные соревнования, МОК "продвигает человеконенавистническую политику РФ".
30 января Подоляк назвал МОК "промоутером войны, убийств и разрушений". "Очевидно, что российские деньги, [за] которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут кровью украинцев. Да, господин [глава МОК Томас] Бах?" – высказался советник главы ОПУ.
30 января Кулеба указал, что 45 медалей из 71 на Олимпиаде 2020 в Токио выиграли члены Центрального спортивного клуба армии РФ, которая совершает зверства в Украине.
В МОК назвали "клеветой" заявления Украины из-за возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024.