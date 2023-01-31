"Олимпийским богам пора спуститься на землю". В МИД Украины призвали поддержать "марафон честности" и защитить мировой спорт от "русского мира"

МОК хочет нацепить на россиян белый флаг, но он уже запятнан кровью, отметил Кулеба Фото: EPA (архив)

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский подчеркнул, что российская агрессия несовместима с олимпийскими принципами. Российских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям. МОК хочет нацепить на россиян белый флаг, но он уже запятнан кровью. Олимпийским богам пора спуститься на землю", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба рассказал, что "марафон честности" уже поддержали премьер Эстонии, НОК Норвегии, Дании, Латвии, Польши, депутаты Сейма Латвии, министр спорта Польши.

"Пользуюсь этим случаем, чтобы призвать все национальные комитеты, все страны и всех спортсменов встать на сторону честного спорта, на сторону Украины, на сторону настоящих олимпийских принципов. Присоединяйтесь к "марафону честности", мы должны защитить мировой спорт от "русского мира" с его ложью, манипуляциями и грязными деньгами", – отметил глава МИД Украины.

О запуске "марафона честности", цель которого – очистить руководство международных олимпийских структур "от лицемерия и попыток вытянуть в мировой спорт представителей государства-террориста", объявил 27 января президент Украины Владимир Зеленский.