В МОК назвали "клеветой" заявления Украины из-за возможного участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024

Заявление организации 30 января цитирует Reuters.

28 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пытаясь вернуть российских спортсменов на международные соревнования, МОК "продвигает человеконенавистническую политику РФ".

30 января Подоляк назвал МОК "промоутером войны, убийств и разрушений". "Очевидно, что российские деньги, [за] которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут кровью украинцев. Да, господин [глава МОК Томас] Бах?" – высказался советник главы ОПУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 января заявил, что МОК "готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

30 января Кулеба указал, что 45 медалей из 71 на Олимпиаде 2020 в Токио выиграли члены Центрального спортивного клуба армии РФ, которая совершает зверства в Украине. "Вот кого невежды в МОК хотят поставить под белый флаг и допустить к соревнованиям", – отметил глава МИД Украины.

МОК "самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления", отреагировали в комитете.

Заявления Украины "не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения", добавили в организации.