В МОК назвали "клеветой" заявления Украины из-за возможного участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024

Заявление организации 30 января цитирует Reuters.
28 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пытаясь вернуть российских спортсменов на международные соревнования, МОК "продвигает человеконенавистническую политику РФ".
30 января Подоляк назвал МОК "промоутером войны, убийств и разрушений". "Очевидно, что российские деньги, [за] которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут кровью украинцев. Да, господин [глава МОК Томас] Бах?" – высказался советник главы ОПУ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 января заявил, что МОК "готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".
30 января Кулеба указал, что 45 медалей из 71 на Олимпиаде 2020 в Токио выиграли члены Центрального спортивного клуба армии РФ, которая совершает зверства в Украине. "Вот кого невежды в МОК хотят поставить под белый флаг и допустить к соревнованиям", – отметил глава МИД Украины.
МОК "самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления", отреагировали в комитете.
Заявления Украины "не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения", добавили в организации.
28 февраля 2022 года в связи с вторжением РФ в Украину исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
Однако в ноябре президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта и попросил мировых лидеров "поддержать политический нейтралитет".
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн.
Вместе с тем в МОК решили дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при строгих условиях. Оговаривается, что спортсмены будут принимать участие в соревнованиях только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию. Речь идет о тех, кто не поддерживал войну в Украине. Также имеются в виду только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
Если россиян и белорусов допустят на Олимпиаду 2024, Польша вместе с другими странами может выдвинуть ультиматум МОК, заявили в минспорта страны.