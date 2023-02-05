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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Видим возросшее давление на разных участках фронта, мы должны выстоять и победить

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Зеленский: Очень тяжело в Донецкой области ожесточенные бои
Зеленский: Очень тяжело в Донецкой области – ожесточенные бои
Фото: ЕРА

В обращении по итогам 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут попытаться "отыграться" за прошлогодние поражения.

"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", – сказал глава государства.

Он отметил, что "очень тяжело в Донецкой области – ожесточенные бои".

"Но хоть бы как было тяжело и хоть каким бы было давление, мы должны выстоять. Мы должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В вечерней сводке 5 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецкая область, война, СНБО, Донбасс, оборона, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, обращение, российские оккупанты
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