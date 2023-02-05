Зеленский: Видим возросшее давление на разных участках фронта, мы должны выстоять и победить

"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", – сказал глава государства.

Он отметил, что "очень тяжело в Донецкой области – ожесточенные бои".

"Но хоть бы как было тяжело и хоть каким бы было давление, мы должны выстоять. Мы должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В вечерней сводке 5 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском.