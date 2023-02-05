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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют на пяти направлениях, обстреливают районы населенных пунктов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, враг обстрелял десятки населенных пунктов
По данным Генштаба ВСУ, враг обстрелял десятки населенных пунктов
Фото: ЕРА

Российские войска продолжают свои попытки захватить еще часть украинских территорий на востоке страны. Об этом проинформировал 5 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты продолжают вести обстрелы, в том числе по районам где находятся населенные пункты. Так, по данным Генштаба, на купянском направлении обстреливались шесть населенных пунктов, на лиманском – семь, на бахмутском и авдеевском – по 10, на новопавловском – пять, на запорожском – более 20, на херсонском – более 15.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029wdAESbrrgDgaFBX7iuheVWUgLhWg3UYt4Dag8wEzXnwJo42kQxD1sa75uQnn5N3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, Авдеевка, Купянск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут
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