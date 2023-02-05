Оккупанты атакуют на пяти направлениях, обстреливают районы населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты продолжают вести обстрелы, в том числе по районам где находятся населенные пункты. Так, по данным Генштаба, на купянском направлении обстреливались шесть населенных пунктов, на лиманском – семь, на бахмутском и авдеевском – по 10, на новопавловском – пять, на запорожском – более 20, на херсонском – более 15.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)