Украинская авиация нанесла семь ударов по позициям оккупантов 4 февраля – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам", – говорится в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили российский пункт управления, три района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов, – добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 февраля 2023 года, составили около 130 590 военных, 3218 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".