Украинская авиация нанесла семь ударов по позициям оккупантов 4 февраля – Генштаб ВСУ

Авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов Фото: EPA

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам", – говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили российский пункт управления, три района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов, – добавили в Генштабе.