Войска РФ за сутки совершили 61 обстрел из РСЗО – Генштаб ВСУ

В частности, из РСЗО была обстреляна гражданская инфраструктура Херсона.
"К тому же высокой остается угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам на всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.