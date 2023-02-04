Оккупанты за сутки 47 раз обстреляли Херсонскую область. Есть погибший и раненые – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы.

"Херсон вражеская армия атаковала шесть раз. Снаряды попали в жилищный сектор и частное предприятие", – говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов один человек погиб, трое получили ранения.