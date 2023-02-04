Оккупанты за сутки 47 раз обстреляли Херсонскую область. Есть погибший и раненые – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы.
"Херсон вражеская армия атаковала шесть раз. Снаряды попали в жилищный сектор и частное предприятие", – говорится в сообщении.
В результате российских обстрелов один человек погиб, трое получили ранения.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включая облцентр), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.