ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате вражеского обстрела в порту Херсона повреждены два судна, произошла утечка нефтепродуктов – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ сообщали о попадании по порту 24 января
СМИ сообщали о попадании по порту 24 января
Фото: wikipedia.org (архив)

Обстреливая Херсон, российские оккупанты попали по судам, стоящим в местном порту. Об этом 29 января проинформировала в Telegram Херсонская областная администрация.

"Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, которые принадлежат иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, "из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр".

"Силами экипажа судна удалось локализовать выливание нефтепродуктов", – объяснили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Турецкий телеканал NTV сообщал, что вечером 24 января в результате удара российских военных по Херсону было повреждено судно Tuzla, работающее под турецким флагом. По данным журналистов, после попадания на Tuzla вспыхнул пожар.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, вторжение, обстрелы, война России против Украины, судно, нефтепродукты, порт, экипаж, российские оккупанты, топливо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Галина ГРИШИНА
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Галина ГРИШИНА
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (104368)
2
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (49353)
3
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (38926)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (34132)
5
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (31681)
6
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (23809)
7
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (20439)
8
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (19867)
 
 
 
 