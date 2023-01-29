В результате вражеского обстрела в порту Херсона повреждены два судна, произошла утечка нефтепродуктов – ОВА

СМИ сообщали о попадании по порту 24 января Фото: wikipedia.org (архив)

"Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, которые принадлежат иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, "из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр".

"Силами экипажа судна удалось локализовать выливание нефтепродуктов", – объяснили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Турецкий телеканал NTV сообщал, что вечером 24 января в результате удара российских военных по Херсону было повреждено судно Tuzla, работающее под турецким флагом. По данным журналистов, после попадания на Tuzla вспыхнул пожар.