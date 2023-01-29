В результате вражеского обстрела в порту Херсона повреждены два судна, произошла утечка нефтепродуктов – ОВА

"Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, которые принадлежат иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей", – говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, "из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр".
"Силами экипажа судна удалось локализовать выливание нефтепродуктов", – объяснили в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Турецкий телеканал NTV сообщал, что вечером 24 января в результате удара российских военных по Херсону было повреждено судно Tuzla, работающее под турецким флагом. По данным журналистов, после попадания на Tuzla вспыхнул пожар.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.