Российские войска попали по стоящему в порту Херсона судну из Турции – СМИ

По данным турецких журналистов, после попадания на Tuzla вспыхнул пожар в рубке.
Среди людей пострадавших нет, в момент удара на судне не было экипажа, отмечает NTV.
Телеканал не уточнил, насколько сильные повреждения получило судно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, в порту Херсона находится судно Tuzla, которое пришло из Турции, сухогруз ходит под флагом Вануату.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.