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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска попали по стоящему в порту Херсона судну из Турции – СМИ

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Херсон оккупанты обстреливают после деоккупации города
Херсон оккупанты обстреливают после деоккупации города
Фото: ЕРА (архив)

Вечером 24 января в результате удара российских военных по украинскому городу Херсон в его порту было повреждено судно Tuzla, работающее под турецким флагом. Об этом 25 января сообщил турецкий телеканал NTV.

По данным турецких журналистов, после попадания на Tuzla вспыхнул пожар в рубке.

Среди людей пострадавших нет, в момент удара на судне не было экипажа, отмечает NTV.

Телеканал не уточнил, насколько сильные повреждения получило судно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, в порту Херсона находится судно Tuzla, которое пришло из Турции, сухогруз ходит под флагом Вануату.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Осенью, после деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром), россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, Херсон, пожар, война, вторжение, Вануату, обстрелы, война России против Украины, судно, экипаж
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