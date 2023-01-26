Российские войска попали по стоящему в порту Херсона судну из Турции – СМИ

По данным турецких журналистов, после попадания на Tuzla вспыхнул пожар в рубке.

Среди людей пострадавших нет, в момент удара на судне не было экипажа, отмечает NTV.

Телеканал не уточнил, насколько сильные повреждения получило судно.

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Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, в порту Херсона находится судно Tuzla, которое пришло из Турции, сухогруз ходит под флагом Вануату.