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Из Черноморска отправилось судно с 30 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии

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22 января четвертое судно вышло из порта Черноморск в рамках программы Grain From Ukraine
22 января четвертое судно вышло из порта Черноморск в рамках программы Grain From Ukraine
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

Из черноморского порта по "зерновому коридору" вышло очередное судно с украинской пшеницей для жителей Эфиопии. Об этом Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщает в Telegram.

Балкер Amira Hana доставит в порт Джибути 30 тыс. тонн пшеницы, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию.

В министерстве подчеркнули, что это уже четвертое судно, вышедшее из порта Черноморск в рамках программы Grain From Ukraine.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Министерство инфраструктуры, экспорт, Эфиопия, судно, пшеница, Черноморск, Мининфраструктуры, инфраструктура, зерно, Джибути
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