В Босфоре судно с горохом из Украины село на мель и блокировало движение

Судно с 13 тысяч тонн гороха на борту село носовой частью на мель у береговой линии на азиатской стороне Босфора в Стамбуле. В помощь направили несколько кораблей, в том числе буксиры.
По данным совместного координационного центра в Стамбуле, судно под флагом Палау шло из украинского порта "Южный" в турецкий средиземноморский порт Мерсин.
Турецкое агентство Anadolu сообщило, что причиной инцидента стала поломка руля. Операция по спасению корабля длилась четыре часа.
О повреждениях, разливах или загрязнении окружающей среды не сообщалось.
Аналогичный случай уже происходил там же в сентябре 2022 года. В проливе Босфор в городской черте Стамбула сел на мель сухогруз Lady Zehma с зерном из Украины, в результате временно было остановлено движение судов
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но позднее ситуация повторилась, отметили в АМПУ.