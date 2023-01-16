В Босфоре судно с горохом из Украины село на мель и блокировало движение

Судно с 13 тысяч тонн гороха на борту село носовой частью на мель у береговой линии на азиатской стороне Босфора в Стамбуле. В помощь направили несколько кораблей, в том числе буксиры.

По данным совместного координационного центра в Стамбуле, судно под флагом Палау шло из украинского порта "Южный" в турецкий средиземноморский порт Мерсин.

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что причиной инцидента стала поломка руля. Операция по спасению корабля длилась четыре часа.

О повреждениях, разливах или загрязнении окружающей среды не сообщалось.

Аналогичный случай уже происходил там же в сентябре 2022 года. В проливе Босфор в городской черте Стамбула сел на мель сухогруз Lady Zehma с зерном из Украины, в результате временно было остановлено движение судов