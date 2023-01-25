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В Японском море затонуло грузовое судно, есть погибшие и пропавшие без вести

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Поиски пропавших продолжаются
Поиски пропавших продолжаются
Фото: ЕРА

25 января в Японском море между Японией и Южной Кореей затонуло судно с грузом древесины, которое направлялось из Малайзии в Южную Корею. Об этом со ссылкой на береговую охрану сообщает Kyodo News.

На 6551-тонном судне Jin Tian, которое было зарегистрировано в Гонконге, находилось 22 члена экипажа – 14 граждан Китая и восемь граждан Мьянмы.

В результате кораблекрушения два человека погибли, еще девять считаются пропавшими без вести.

Из спасенных 11 человек шесть пребывали без сознания, отмечает агентство.

Часть членов экипажа были спасены проплывавшим мимо судном. Береговая охрана не исключает, что те, кто считаются пропавшими без вести, находятся на спасательных шлюпках. Поиски людей продолжаются.

Инцидент произошел во время шторма из-за сильного ветра.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Япония, Малайзия, шторм, Гонконг, спасатели, кораблекрушение, Мьянма, судно, погибшие, пропавшие без вести, экипаж, море
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