В Японском море затонуло грузовое судно, есть погибшие и пропавшие без вести

На 6551-тонном судне Jin Tian, которое было зарегистрировано в Гонконге, находилось 22 члена экипажа – 14 граждан Китая и восемь граждан Мьянмы.

В результате кораблекрушения два человека погибли, еще девять считаются пропавшими без вести.

Из спасенных 11 человек шесть пребывали без сознания, отмечает агентство.

Часть членов экипажа были спасены проплывавшим мимо судном. Береговая охрана не исключает, что те, кто считаются пропавшими без вести, находятся на спасательных шлюпках. Поиски людей продолжаются.

Инцидент произошел во время шторма из-за сильного ветра.