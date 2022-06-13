У побережья Судана затонуло судно с 16 тыс. овец на борту

На корабле было 15 800 овец Фото: depositphotos.com

Судно затонуло поздно вечером в субботу, 11 июня, вскоре после отплытия из восточного суданского порта Суакин.

Официальные лица Судана на условиях анонимности оценили финансовые потери в 15 млн саудовских риалов ($4 млн).

Второй чиновник, также выступавший на условиях анонимности, выразил обеспокоенность по поводу потенциальных экологических и экономических последствий происшествия.

По его словам, затонувший корабль повлияет на работу порта. Также он считает, что гибель большого количества животных окажет воздействие на окружающую среду.

Как отмечает The Independent, Судан – дом для одной из самых больших популяций скота в Африке, он регулярно экспортирует животных в Египет и страны Персидского залива.