За последние сутки Россия больше ста раз обстреляла позиции ВСУ и мирную инфраструктуру Украины – Генштаб

Оккупанты совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы среди людей и разрушения мирной инфраструктуры, говорится в ссообщении.

Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, терпит большие потери. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки армии РФ в Луганской и Донецкой областях.

Также под танковый, минометный и артиллерийский огонь попали населенные пункты Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено", – отмечают в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Потери российских оккупантов по состоянию на 3 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 129 870 военных, 3215 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров.