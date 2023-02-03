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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация с начала суток нанесла пять ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

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Четыре авиаудара были нанесены по районам сосредоточения оккупантов и один по позиции ЗРК
Четыре авиаудара были нанесены по районам сосредоточения оккупантов и один – по позиции ЗРК
Фото: EPA

Украинская авиация с начала суток нанесла пять ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 3 февраля.

В Генштабе уточнили, что четыре удара были нанесены по районам сосредоточения оккупантов и один – по позиции ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qTcjkaqvJfR6pCFt9kUv4yCm7Hs1jKtom8oQA1gfAHpLcj9cJE2vrotx5qdQPX8el

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов по состоянию на 3 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 129 870 военных, 3215 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины
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