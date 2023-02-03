Украинская авиация с начала суток нанесла пять ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Четыре авиаудара были нанесены по районам сосредоточения оккупантов и один – по позиции ЗРК Фото: EPA

В Генштабе уточнили, что четыре удара были нанесены по районам сосредоточения оккупантов и один – по позиции ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.