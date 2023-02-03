Украинская авиация с начала суток нанесла пять ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

В Генштабе уточнили, что четыре удара были нанесены по районам сосредоточения оккупантов и один – по позиции ЗРК.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов по состоянию на 3 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 129 870 военных, 3215 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров.