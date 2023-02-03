Оккупанты привезли 120 раненых в обустроенный в больнице в Луганской области госпиталь – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в госпиталь доставили более 100 раненых Фото: depositphotos.com

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери.

"Так, в Беловодске Луганской области, оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда в 120 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации", – говорится в сообщении.

Кроме этого, для восполнения потерь в живой силе оккупанты продолжают вербовочную кампанию среди заключенных.

"За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области РФ было завербовано до 1000 наемников", – отметили в Генштабе.

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