Оккупанты привезли 120 раненых в обустроенный в больнице в Луганской области госпиталь – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери.
"Так, в Беловодске Луганской области, оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда в 120 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации", – говорится в сообщении.
Кроме этого, для восполнения потерь в живой силе оккупанты продолжают вербовочную кампанию среди заключенных.
"За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области РФ было завербовано до 1000 наемников", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов по состоянию на 3 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 129 870 военных, 3215 танков, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров. Статистику раненых оккупантов Генштаб не публикует.