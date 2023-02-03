Оккупанты завезли восемь грузовиков своих "300-х" в самодельный госпиталь – Федоров

Федоров рассказал, что оккупанты в Запорожской области несут потери и подвозят подкрепления Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Своих раненых оккупанты привозят для размещения уже и на базы отдыха, отметил мэр. По сообщению Федорова, вчера в один из таких "самодельных" госпиталей в Приазовье оккупанты привезли много раненых – "восемь КамАЗов "300-х".

"У них уже такое количество раненых и погибших, что, кроме как насыпью, их они уже не возят. И постоянно пополняют свой ресурс мобилизованными. Так, в район Михайловки [Запорожской области] привезли около 1500 вагнеровцев", – добавил он.

Кроме того, россияне и коллаборанты вербуют местных жителей в "добровольческие батальоны", но не имеют успеха, подчеркнул мэр Мелитополя.

"Не нашли добровольцев в "добровольческий" батальон имени Судоплатова среди местных, поэтому пригласили наемников из других стран. Как обезьян, водят их перед камерами росСМИ для пропаганды "международной поддержки" России, однако Россию поддерживают только проплаченные преступники", – добавил он.

Захватчики усиливают Мелитополь, потому что для них он является основным логистическим центром. По мнению Федорова, потеряв город в случае успешного украинского наступления, оккупанты теряют Херсонскую и Запорожскую область.

2 февраля Федоров отмечал, что россияне превратили в военные госпитали около 80–90% больниц на оккупированной территории Запорожской области.