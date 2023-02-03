Оккупанты завезли восемь грузовиков своих "300-х" в самодельный госпиталь – Федоров

Своих раненых оккупанты привозят для размещения уже и на базы отдыха, отметил мэр. По сообщению Федорова, вчера в один из таких "самодельных" госпиталей в Приазовье оккупанты привезли много раненых – "восемь КамАЗов "300-х".
"У них уже такое количество раненых и погибших, что, кроме как насыпью, их они уже не возят. И постоянно пополняют свой ресурс мобилизованными. Так, в район Михайловки [Запорожской области] привезли около 1500 вагнеровцев", – добавил он.
Кроме того, россияне и коллаборанты вербуют местных жителей в "добровольческие батальоны", но не имеют успеха, подчеркнул мэр Мелитополя.
"Не нашли добровольцев в "добровольческий" батальон имени Судоплатова среди местных, поэтому пригласили наемников из других стран. Как обезьян, водят их перед камерами росСМИ для пропаганды "международной поддержки" России, однако Россию поддерживают только проплаченные преступники", – добавил он.
Захватчики усиливают Мелитополь, потому что для них он является основным логистическим центром. По мнению Федорова, потеряв город в случае успешного украинского наступления, оккупанты теряют Херсонскую и Запорожскую область.
2 февраля Федоров отмечал, что россияне превратили в военные госпитали около 80–90% больниц на оккупированной территории Запорожской области.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года.
23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.
Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.
По данным Генштаба ВСУ на утро 2 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 129 030 российских оккупантов.