В Мелитополе масштабный пожар в районе военной базы оккупантов – мэр

"Сегодня с утра жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу", – написал Федоров.
Он подчеркнул, что взрывов зафиксировано не было, "поэтому, наверное, рашисты заснули с окурком и подгорело".
По словам мэра, сейчас уточняются подробности происшествия.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.