В Мелитополе масштабный пожар в районе военной базы оккупантов – мэр

Федоров подчеркнул, что взрывов зафиксировано не было Фото: ЕРА

"Сегодня с утра жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу", – написал Федоров.

Он подчеркнул, что взрывов зафиксировано не было, "поэтому, наверное, рашисты заснули с окурком и подгорело".

По словам мэра, сейчас уточняются подробности происшествия.