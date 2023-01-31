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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты проводят "инвентаризацию" жилья в захваченном Мелитополе, угрожают выселением, если не будет собственников или документов – мэр

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В Мелитополе осталось менее 50% населения, которое было до войны, рассказал Федоров в ноябре 2022 года
В Мелитополе осталось менее 50% населения, которое было до войны, рассказал Федоров в ноябре 2022 года
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты начали проводить "инвентаризацию" жилья во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.

Об этом 30 января на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Специальная комиссия обходит дома и требует документы на собственность, хотя они четко понимают, что огромное количество жителей выехали и там сейчас живут их родственники и близкие. Их это не устраивает, они предупреждают, что если не будет собственников или документов, то эти люди будут выселяются из их квартир и домов", – рассказал Федоров.

https://www.facebook.com/UkraineMediaCenter/videos/736068594472150/

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В Мелитополе осталось менее 50% населения, которое было до войны – примерно 50–60 тыс. человек, рассказал Федоров в ноябре. В городе больше переодетых россиян, чем гражданского населения, добавил он в январе 2023 года.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, документы, население, квартира, брифинг, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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