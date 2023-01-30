Россияне похитили почти тысячу жителей оккупированного Мелитополя, еще сотни находятся в плену – мэр

Об этом 30 января на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил мэр города Иван Федоров.

"За период в почти год оккупации только в самом Мелитополе похитили почти тысячу наших жителей. Не сегодня точно сотни еще находятся в плену, в совершенно разных местах – как в городе Мелитополь, так и кого-то вывезли во временно оккупированный Крым и в Лефортово, в СИЗО", – рассказал Федоров.

По его словам, российские оккупанты начали брать местных жителей в плен в основном возле Васильевки, "непосредственно принуждая к трудовой повинности".