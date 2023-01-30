Россияне похитили почти тысячу жителей оккупированного Мелитополя, еще сотни находятся в плену – мэр

Об этом 30 января на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил мэр города Иван Федоров.
"За период в почти год оккупации только в самом Мелитополе похитили почти тысячу наших жителей. Не сегодня точно сотни еще находятся в плену, в совершенно разных местах – как в городе Мелитополь, так и кого-то вывезли во временно оккупированный Крым и в Лефортово, в СИЗО", – рассказал Федоров.
По его словам, российские оккупанты начали брать местных жителей в плен в основном возле Васильевки, "непосредственно принуждая к трудовой повинности".
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В конце ноября Федоров сообщал, что оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более 700 человек. "После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов рашисты окружают районы и проводят обыски", – рассказал он. По словам Федорова, если у человека дома есть что-нибудь украинское, например, флаг или одежда с символикой, то человека похищают и пытают.