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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне похитили почти тысячу жителей оккупированного Мелитополя, еще сотни находятся в плену – мэр

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После каждой удачной попытки сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов "рашисты окружают районы и проводят обыски", отметил мэр Мелитополя
После каждой удачной попытки сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов "рашисты окружают районы и проводят обыски", отметил мэр Мелитополя
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты почти за год, после захвата Мелитополя Запорожской области, похитили около тысячи жителей города.

Об этом 30 января на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил мэр города Иван Федоров.

"За период в почти год оккупации только в самом Мелитополе похитили почти тысячу наших жителей. Не сегодня точно сотни еще находятся в плену, в совершенно разных местах – как в городе Мелитополь, так и кого-то вывезли во временно оккупированный Крым и в Лефортово, в СИЗО", – рассказал Федоров.

По его словам, российские оккупанты начали брать местных жителей в плен в основном возле Васильевки, "непосредственно принуждая к трудовой повинности".

https://www.facebook.com/UkraineMediaCenter/videos/736068594472150/

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В конце ноября Федоров сообщал, что оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более 700 человек. "После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов рашисты окружают районы и проводят обыски", – рассказал он. По словам Федорова, если у человека дома есть что-нибудь украинское, например, флаг или одежда с символикой, то человека похищают и пытают.

Теги: Россия, Крым, Украина, СИЗО, захват, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, плен, Васильевка, война России против Украины, Лефортово, брифинг, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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