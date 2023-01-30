Россияне начали легализацию тюрем и пыточных на оккупированных территориях, заключенных нелегально переместили в Крым – мэр Мелитополя

Об этом 30 января на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
"Если раньше мы говорили, что только в Мелитополе существует по меньшей мере пять пыточных, то часть из них рашисты уже легализовали, – сказал Федоров. – Из тюрем, которые были до оккупации, они переместили по меньшей мере 3,5 тыс. заключенных во временно оккупированный Крым. Конечно же, переместили нелегально".
По словам мэра, в Мелитополе россияне похитили почти тысячу жителей, еще сотни находятся в плену.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Федоров отмечал в ноябре, что "после каждой удачной попытки сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов рашисты окружают районы и проводят обыски". Если у человека дома есть что-нибудь украинское, например, флаг или одежда с символикой, то его похищают и пытают, проинформировал мэр Мелитополя.