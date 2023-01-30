Россияне начали легализацию тюрем и пыточных на оккупированных территориях, заключенных нелегально переместили в Крым – мэр Мелитополя

Из тюрем, которые были до оккупации, россияне переместили по меньшей мере 3,5 тыс. заключенных в Крым, рассказал мэр Мелитополя Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 30 января на брифинге, который транслировался в Facebook Media Center Ukraine, сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Если раньше мы говорили, что только в Мелитополе существует по меньшей мере пять пыточных, то часть из них рашисты уже легализовали, – сказал Федоров. – Из тюрем, которые были до оккупации, они переместили по меньшей мере 3,5 тыс. заключенных во временно оккупированный Крым. Конечно же, переместили нелегально".

По словам мэра, в Мелитополе россияне похитили почти тысячу жителей, еще сотни находятся в плену.