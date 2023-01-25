В правительстве РФ распорядились создать на оккупированной территории Украины 24 российских колонии

По данным Генштаба ВСУ, украинцев из колоний в Украине перевезли в РФ Фото: pixabay.com

В Донецкой области оккупанты хотят обустроить под своим контролем 12 исправительных колоний и одно лечебное исправительное учреждение (ЛИУ), в Луганской – семь исправительных колоний и одно ЛИУ, в Запорожской – две исправительные колонии и одну колонию-поселение, в Херсонской – две исправительные колонии и одно лечебное исправительное учреждение.

Мишустин распорядился зарегистрировать эти "учреждения" в России.

25 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что приговоренных к заключению граждан Украины оккупанты насильно переправили в места лишения свободы на территории России и активно вербуют для войны против Украины в составе частной военной компании "Вагнер".