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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В правительстве РФ распорядились создать на оккупированной территории Украины 24 российских колонии

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По данным Генштаба ВСУ, украинцев из колоний в Украине перевезли в РФ
По данным Генштаба ВСУ, украинцев из колоний в Украине перевезли в РФ
Фото: pixabay.com

23 января глава правительства России Михаил Мишустин издал распоряжение о создании в четырех областях Украины, частично оккупированных российскими войсками, учреждений из системы исполнения наказаний РФ. "Документ" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации страны-оккупанта.

В Донецкой области оккупанты хотят обустроить под своим контролем 12 исправительных колоний и одно лечебное исправительное учреждение (ЛИУ), в Луганской – семь исправительных колоний и одно ЛИУ, в Запорожской – две исправительные колонии и одну колонию-поселение, в Херсонской – две исправительные колонии и одно лечебное исправительное учреждение.

Мишустин распорядился зарегистрировать эти "учреждения" в России.

25 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что приговоренных к заключению граждан Украины оккупанты насильно переправили в места лишения свободы на территории России и активно вербуют для войны против Украины в составе частной военной компании "Вагнер".

Контекст:

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

После этого Вооруженные силы Украины продолжили деоккупацию, освободив, в частности, часть Херсонской и Луганской областей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, правительство, оккупация, Михаил Мишустин, колония
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