В правительстве РФ распорядились создать на оккупированной территории Украины 24 российских колонии

В Донецкой области оккупанты хотят обустроить под своим контролем 12 исправительных колоний и одно лечебное исправительное учреждение (ЛИУ), в Луганской – семь исправительных колоний и одно ЛИУ, в Запорожской – две исправительные колонии и одну колонию-поселение, в Херсонской – две исправительные колонии и одно лечебное исправительное учреждение.
Мишустин распорядился зарегистрировать эти "учреждения" в России.
25 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что приговоренных к заключению граждан Украины оккупанты насильно переправили в места лишения свободы на территории России и активно вербуют для войны против Украины в составе частной военной компании "Вагнер".
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
После этого Вооруженные силы Украины продолжили деоккупацию, освободив, в частности, часть Херсонской и Луганской областей.