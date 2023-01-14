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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне снесли памятник Шевченко в оккупированном Мелитополе – мэр

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Мелитополь захвачен с 26 февраля 2022 года
Мелитополь захвачен с 26 февраля 2022 года
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

В находящемся под контролем РФ Мелитополе Запорожской области оккупанты демонтировали памятник украинскому поэту, писателю и художнику Тарасу Шевченко. Об этом городской голова Иван Федоров сообщил 14 января в Telegram.

По его словам, фигуру Кобзаря демонтировали ночью, во время комендантского часа. Федоров думает, что так российская власть хочет сломить патриотизм и сопротивление жителей города.

"Наверное, "на подвал "забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными. Орки полагают, что, спрятав памятник, они погасят сопротивление тысяч оставшихся в оккупации жителей. Однако уже получают обратный эффект", – написал мэр захваченного Мелитополя.

Он напомнил, что несколько месяцев назад оккупанты вывесили на главный флагшток города российский государственный флаг и сделали это тоже ночью.

"Герои Украины – не на бумаге и не в камне. Они находятся в наших сердцах и среди нас", – добавил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: памятник, Тарас Шевченко, Мелитополь, Запорожская область, вандализм, война России против Украины, Кобзарь, российские оккупанты, Иван Федоров
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