Россияне снесли памятник Шевченко в оккупированном Мелитополе – мэр

По его словам, фигуру Кобзаря демонтировали ночью, во время комендантского часа. Федоров думает, что так российская власть хочет сломить патриотизм и сопротивление жителей города.
"Наверное, "на подвал "забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными. Орки полагают, что, спрятав памятник, они погасят сопротивление тысяч оставшихся в оккупации жителей. Однако уже получают обратный эффект", – написал мэр захваченного Мелитополя.
Он напомнил, что несколько месяцев назад оккупанты вывесили на главный флагшток города российский государственный флаг и сделали это тоже ночью.
"Герои Украины – не на бумаге и не в камне. Они находятся в наших сердцах и среди нас", – добавил Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.