Россияне снесли памятник Шевченко в оккупированном Мелитополе – мэр

По его словам, фигуру Кобзаря демонтировали ночью, во время комендантского часа. Федоров думает, что так российская власть хочет сломить патриотизм и сопротивление жителей города.

"Наверное, "на подвал "забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными. Орки полагают, что, спрятав памятник, они погасят сопротивление тысяч оставшихся в оккупации жителей. Однако уже получают обратный эффект", – написал мэр захваченного Мелитополя.

Он напомнил, что несколько месяцев назад оккупанты вывесили на главный флагшток города российский государственный флаг и сделали это тоже ночью.

"Герои Украины – не на бумаге и не в камне. Они находятся в наших сердцах и среди нас", – добавил Федоров.