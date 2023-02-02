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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне превратили в военные госпитали около 80–90% больниц на оккупированной территории Запорожской области – мэр Мелитополя

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Доступ гражданских к лечебным учреждениям на оккупированной территории Запорожской области "существенно ограничен", отметил мэр Мелитополя
Доступ гражданских к лечебным учреждениям на оккупированной территории Запорожской области "существенно ограничен", отметил мэр Мелитополя
Фото: zoda.gov.ua (иллюстративное)

Из-за больших потерь на фронте российские оккупанты превратили в военные госпитали большинство больниц на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом 2 февраля в эфире телеканала FREEДОМ сообщил мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Сегодня примерно 80% если не 90% всех больниц на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватили и превратили в свои военные госпитали… Ответ очевиден: количество потерь на запорожской линии фронта не сотни, это точно тысячи... Пачками привозят в фургонах как "двухсотых", так и "трехсотых" в разные больницы… Токмак, Днепрорудное, Васильевка, Мелитополь. Сортировку осуществляют просто в палисадниках этих больниц", – рассказал Федоров.

По его словам, доступ гражданских к лечебным учреждениям на оккупированной территории "существенно ограничен".

"Сегодня в городской больнице Мелитополя из 180-190 коек занято более 200 коек, расставлены дополнительные койки… Потому что россияне также используют нашу больницу частично как базу для себя. Они привозят туда ненадолго своих раненных военных, оказывают в пределах нескольких часов какую-то помощь и забирают их оттуда. К тому же, накладывается и то, что медикаментов в аптеках нет или они очень дорогие, ассортимент очень мал. В больницах даже физраствора сегодня нет", – отметил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года. 

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ на утро 2 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 129 030 российских оккупантов.

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