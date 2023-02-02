Россияне превратили в военные госпитали около 80–90% больниц на оккупированной территории Запорожской области – мэр Мелитополя

Об этом 2 февраля в эфире телеканала FREEДОМ сообщил мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Сегодня примерно 80% если не 90% всех больниц на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватили и превратили в свои военные госпитали… Ответ очевиден: количество потерь на запорожской линии фронта не сотни, это точно тысячи... Пачками привозят в фургонах как "двухсотых", так и "трехсотых" в разные больницы… Токмак, Днепрорудное, Васильевка, Мелитополь. Сортировку осуществляют просто в палисадниках этих больниц", – рассказал Федоров.

По его словам, доступ гражданских к лечебным учреждениям на оккупированной территории "существенно ограничен".

"Сегодня в городской больнице Мелитополя из 180-190 коек занято более 200 коек, расставлены дополнительные койки… Потому что россияне также используют нашу больницу частично как базу для себя. Они привозят туда ненадолго своих раненных военных, оказывают в пределах нескольких часов какую-то помощь и забирают их оттуда. К тому же, накладывается и то, что медикаментов в аптеках нет или они очень дорогие, ассортимент очень мал. В больницах даже физраствора сегодня нет", – отметил Федоров.