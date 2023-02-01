Россияне оставили жителей оккупированных территорий без медицинской помощи – Центр национального сопротивления

Из больниц Каховки и Новой Каховки в Геническое и Новотроицкое россияне вывезли все оборудование, а медицинским работникам сообщили, что если те добровольно не эвакуируются, то будут уволены, говорится в сообщении. Жители этих населенных пунктов остаются без медицинской помощи.

В ЦНС заявляют, что оккупанты намеренно создают гуманитарный кризис на левом берегу и невыносимые условия для жизни местным жителям, чтобы те эвакуировались. Россияне планируют создать пропагандистскую картинку в отношении беженцев, а всех переселенцев сделать зависимыми от выплат России и заставить получить паспорт страны-агрессора, говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что из-за больших потерь на запорожском направлении россияне вынуждены разворачивать дополнительные госпитали во временно оккупированном Крыму. Из-за недостаточного количества больничных коек они превратили в госпиталь больницу имени Даши Севастопольской. При этом туда завезли российских врачей, так как не доверяют местным, говорится в сообщении, а врачей, работавших в этом учреждении, перевели в другие городские больницы Севастополя.