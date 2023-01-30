Оккупанты заставляют мирных жителей ходить через минные поля, чтобы найти проходы – Центр национального сопротивления

Отмечается, что на позиции украинских военных выходили местные жители, которые остались проживать на временно оккупированных территориях, и передавали от оккупантов сообщения с предложением якобы забрать тела своих погибших. Однако в дальнейшем оккупанты отказывались от переговоров, говорится в сообщении.

"По имеющейся информации от наших военных, людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданскими. Таким образом, можем говорить о еще одном международном преступлении врага", – заявляют в ЦНС.