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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют мирных жителей ходить через минные поля, чтобы найти проходы – Центр национального сопротивления

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Оккупанты заставляют мирных украинцев искать проходы через заминированные территории, заявляют в ЦНС
Оккупанты заставляют мирных украинцев искать проходы через заминированные территории, заявляют в ЦНС
Фото: EPA

На запорожском направлении зафиксированы случаи, когда россияне отправляют гражданских к украинским позициям через минные заграждения. Об этом 30 января сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций.

Отмечается, что на позиции украинских военных выходили местные жители, которые остались проживать на временно оккупированных территориях, и передавали от оккупантов сообщения с предложением якобы забрать тела своих погибших. Однако в дальнейшем оккупанты отказывались от переговоров, говорится в сообщении.

"По имеющейся информации от наших военных, людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданскими. Таким образом, можем говорить о еще одном международном преступлении врага", – заявляют в ЦНС.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской областиОбластной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, заявляли в Министерстве внутренних дел.

Теги: Запорожская область, минирование, российские оккупанты, военное преступление
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