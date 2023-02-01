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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя сообщил о мощных взрывах в центре города

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Федоров заявил о сильных взрывах в центре Мелитополя
Федоров заявил о сильных взрывах в центре Мелитополя
Фото: mediacenter.org.ua

Во временно оккупированном Мелитополе запорожской области зафиксирована серия мощных взрывов. Об этом 1 февраля сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе громко! Только что в центральной части города прогремели мощные взрывы. Выясняем детали, что пылает у оккупантов", – написал он.

Информагентство "РИА Мелитополь" в Telegram уточняет, что первый мощный взрыв прогремел в центре города. Затем продолжилась серия прилетов, которые хорошо слышат жители поселка Мирный Мелитопольского района.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, взрыв, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, страна-агрессор, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
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