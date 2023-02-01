Мэр Мелитополя сообщил о мощных взрывах в центре города

Федоров заявил о сильных взрывах в центре Мелитополя Фото: mediacenter.org.ua

"В Мелитополе громко! Только что в центральной части города прогремели мощные взрывы. Выясняем детали, что пылает у оккупантов", – написал он.

Информагентство "РИА Мелитополь" в Telegram уточняет, что первый мощный взрыв прогремел в центре города. Затем продолжилась серия прилетов, которые хорошо слышат жители поселка Мирный Мелитопольского района.