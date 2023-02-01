Мэр Мелитополя сообщил о мощных взрывах в центре города

"В Мелитополе громко! Только что в центральной части города прогремели мощные взрывы. Выясняем детали, что пылает у оккупантов", – написал он.
Информагентство "РИА Мелитополь" в Telegram уточняет, что первый мощный взрыв прогремел в центре города. Затем продолжилась серия прилетов, которые хорошо слышат жители поселка Мирный Мелитопольского района.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.