Войска РФ ведут наступление на четырех направлениях и несут большие потери – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, несет большие потери в личном составе и военной технике", – говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок оккупантов не обнаружено, добавили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Генштаб ВСУ сообщал 2 февраля 2023 года, что оккупанты продолжают наступательные действия на бахмутском направлении.