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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ ведут наступление на четырех направлениях и несут большие потери – Генштаб ВСУ

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года
Фото: EPA

Российские оккупанты ведут наступательные действия на четырех направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 3 февраля.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, несет большие потери в личном составе и военной технике", – говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок оккупантов не обнаружено, добавили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

Генштаб ВСУ сообщал 2 февраля 2023 года, что оккупанты продолжают наступательные действия на бахмутском направлении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Лиман, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут
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