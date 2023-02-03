За прошедшие сутки силы обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, уничтожили российский БПЛА – Генштаб ВСУ

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, говорится в сообщении. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елино Черниговской области; Муравейные, Толстодубово, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфино на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области.

На купянском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На лиманском направлении россияне обстреляли Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское Луганской области.

На бахмутском под огонь попали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На авдеевском – Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".

Также силы обороны отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов.



