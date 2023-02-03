Силы обороны отбили атаки оккупантов возле 10 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области", – говорится в сообщении.
Кроме того, в течении 2 января противник нанес четыре ракетных удара, два из них – по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также пять авиационных ударов. Захватчик совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.
"От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.