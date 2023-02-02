Россия готовится к скрытой мобилизации на Донбассе и к минированию мостов – в районе села под Купянском – Генштаб ВСУ

"На временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", – сообщили в Генштабе.
Кроме того, по данным украинских военных, оккупанты готовятся к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов в районе села Тавильжанска Купянского района (находится примерно в 20 км от украинско-российской границы).
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Согласно данным Генштаба ВСУ на 2 февраля, РФ наступает на четырех направлениях (лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском) и несет большие потери.