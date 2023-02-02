Россия готовится к скрытой мобилизации на Донбассе и к минированию мостов – в районе села под Купянском – Генштаб ВСУ

Оккупанты наступают на четырех направлениях и несут большие потери, сообщили в Генштабе Фото: ЕРА

"На временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, по данным украинских военных, оккупанты готовятся к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов в районе села Тавильжанска Купянского района (находится примерно в 20 км от украинско-российской границы).