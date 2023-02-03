Оккупанты 3 февраля нанесли ракетный удар по Харьковской области и совершили более 20 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что есть "большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.