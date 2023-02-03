Оккупанты 3 февраля нанесли ракетный удар по Харьковской области и совершили более 20 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что есть "большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".