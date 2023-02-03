Оккупанты обстреляли Торецк и Кураховку Донецкой области, один человек погиб, девять ранены – Офис генпрокурора

По данным следствия, Торецк оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

"В результате вражеской атаки один гражданин погиб. Шесть местных жителей – три женщины и трое мужчин – получили ранения различной степени тяжести. Повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие сооружения", – сообщили в ведомстве.

Кураховку войска РФ обстреляли из артиллерии. Ранены две женщины и мужчина, они госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).