Оккупанты обстреляли Торецк и Кураховку Донецкой области, один человек погиб, девять ранены – Офис генпрокурора

По данным следствия, Торецк оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".
"В результате вражеской атаки один гражданин погиб. Шесть местных жителей – три женщины и трое мужчин – получили ранения различной степени тяжести. Повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие сооружения", – сообщили в ведомстве.
Кураховку войска РФ обстреляли из артиллерии. Ранены две женщины и мужчина, они госпитализированы.
Открыто уголовное производство по ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.