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Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область продуктовые наборы с таблетками для очистки воды

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С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 162 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона
С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 162 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона
Фото: akhmetovfoundation.org

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли жителям прифронтовых Николаевской и Райгородской общин более 2 тыс. продовольственных наборов, в каждый из которых вошли таблетки для очистки воды. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Фонда.

"Благодаря таким таблеткам можно получить чистую питьевую воду в любых условиях без использования электроэнергии, что может быть как нельзя кстати в сложной гуманитарной ситуации. В продовольственные наборы вошли продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 162 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. Всего для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, продукты, вода, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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