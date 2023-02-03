Спасатели завершили разбор завалов дома в Краматорске – ГСЧС

Вследствие ракетного удара по жилому дому в Краматорске погибло четыре человека Фото: ДСНС України / Telegram

Вечером 2 февраля спасатели достали из-под завалов еще одно тело. Так, число погибших увеличилось до четырех (ранее было известно о трех жертвах ракетной атаки оккупантов).

"Два человека спасены... На месте завала было разобрано и вывезено 960 т строительных конструкций, работы завершены. Всего к разбору завала привлекался 221 человек и 42 единицы техники", – говорится в сообщении.

1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу, а вечером – по жилому дому в Краматорске.