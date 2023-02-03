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Спасатели завершили разбор завалов дома в Краматорске – ГСЧС

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Вследствие ракетного удара по жилому дому в Краматорске погибло четыре человека
Вследствие ракетного удара по жилому дому в Краматорске погибло четыре человека
Фото: ДСНС України / Telegram

Спасатели завершили разбор завалов дома в Краматорске Донецкой области, в который вечером 1 февраля попала российская ракета. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Вечером 2 февраля спасатели достали из-под завалов еще одно тело. Так, число погибших увеличилось до четырех (ранее было известно о трех жертвах ракетной атаки оккупантов).

"Два человека спасены... На месте завала было разобрано и вывезено 960 т строительных конструкций, работы завершены. Всего к разбору завала привлекался 221 человек и 42 единицы техники", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/566401472194413

1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу, а вечером – по жилому дому в Краматорске.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, Краматорск, спасатели, обстрелы, ракета, погибшие
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