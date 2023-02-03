ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскому пропагандисту Пегову объявили подозрение в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пегову заочно объявили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины
Пегову заочно объявили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины
Фото: WarGonzo / Telegram

Прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины заочно объявили подозрение прокремлевскому блогеру-пропагандисту, который оправдывает войну России против Украины. Об этом 3 февраля заявили в ОГПУ, не указывая фамилию пропагандиста. Однако обстоятельства дела указывают на то, что это российский военный блогер Семен Пегов.

"Российский военный блогер заочно уведомлен о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК)", – сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый систематически создает пропагандистские материалы на военную тематику, размещая их в YouTube-канале проекта WarGonzo и в одноименном пророссийском Telegram-канале..

В частности, в видеороликах и других обращениях он оправдывает агрессию против Украины и оккупацию территорий нашего государства. Также, по информации Офиса генпрокурора, пропагандист осуществляет глорификацию военнослужащих РФ и других незаконных формирований, распространяет фейки и дезинформацию.

Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине, отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у так называемых глав "ЛНР/ДНР" и других представителей самопровозглашенной власти.

Также в сети есть материалы о получении пропагандистом государственных наград на самом высоком военно-политически уровне РФ, в том числе лично от президента России Владимира Путина.

Контекст:

Пегову 37 лет, он родом из Смоленска (РФ). 23 октября 2022 года получил ранение, подорвавшись на мине под временно оккупированным Донецком, писал российский "Коммерсант".

Блогер освещает развязанную Россией войну в Украине с позиций российской пропаганды, при этом часть его сюжетов развенчаны впоследствии как постановочные или фейковые. В частности, украинский сайт проверки фактов StopFake.org опровергал как дезинформацию репортаж Пегова о якобы найденной во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "биолаборатирии НАТО".

Теги: Донецкая область, Донбасс, российская пропаганда, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, дезинформация, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (86148)
2
Квиткова снялась топлес на пляже (40021)
3
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (25540)
4
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (25189)
5
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (17955)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (12616)
7
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (12588)
8
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео (11401)
 
 
 
 