Российскому пропагандисту Пегову объявили подозрение в Украине

Пегову заочно объявили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины Фото: WarGonzo / Telegram

"Российский военный блогер заочно уведомлен о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК)", – сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый систематически создает пропагандистские материалы на военную тематику, размещая их в YouTube-канале проекта WarGonzo и в одноименном пророссийском Telegram-канале..

В частности, в видеороликах и других обращениях он оправдывает агрессию против Украины и оккупацию территорий нашего государства. Также, по информации Офиса генпрокурора, пропагандист осуществляет глорификацию военнослужащих РФ и других незаконных формирований, распространяет фейки и дезинформацию.

Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине, отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у так называемых глав "ЛНР/ДНР" и других представителей самопровозглашенной власти.

Также в сети есть материалы о получении пропагандистом государственных наград на самом высоком военно-политически уровне РФ, в том числе лично от президента России Владимира Путина.