Российскому пропагандисту Пегову объявили подозрение в Украине

"Российский военный блогер заочно уведомлен о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК)", – сказано в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый систематически создает пропагандистские материалы на военную тематику, размещая их в YouTube-канале проекта WarGonzo и в одноименном пророссийском Telegram-канале..
В частности, в видеороликах и других обращениях он оправдывает агрессию против Украины и оккупацию территорий нашего государства. Также, по информации Офиса генпрокурора, пропагандист осуществляет глорификацию военнослужащих РФ и других незаконных формирований, распространяет фейки и дезинформацию.
Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине, отметили в прокуратуре.
По данным правоохранителей, он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у так называемых глав "ЛНР/ДНР" и других представителей самопровозглашенной власти.
Также в сети есть материалы о получении пропагандистом государственных наград на самом высоком военно-политически уровне РФ, в том числе лично от президента России Владимира Путина.
Пегову 37 лет, он родом из Смоленска (РФ). 23 октября 2022 года получил ранение, подорвавшись на мине под временно оккупированным Донецком, писал российский "Коммерсант".
Блогер освещает развязанную Россией войну в Украине с позиций российской пропаганды, при этом часть его сюжетов развенчаны впоследствии как постановочные или фейковые. В частности, украинский сайт проверки фактов StopFake.org опровергал как дезинформацию репортаж Пегова о якобы найденной во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "биолаборатирии НАТО".