Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли мирные жители – ОВА

Обстрел произошел в пятницу, около 4.30, уточнил он.

"В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев (49 и 42 лет). Их отец (70 лет) получил ранения и был госпитализирован", – написал Синегубов.

По его словам, в минувшие сутки массированным вражеским обстрелам подверглись Волчанск, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

"Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары. В Волчанске пострадала женщина (51 год). Получила необходимую медицинскую помощь на месте", – написал Синегубов.

За сутки в Харьковской области пиротехники обезвредили 29 взрывоопасных предметов, добавил глава ОВА.