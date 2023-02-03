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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли мирные жители – ОВА

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Синегубов показал последствия российских обстрелов в Харьковской области
Синегубов показал последствия российских обстрелов в Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты утром обстреляли приграничные районы Харьковской области. Об этом 3 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрел произошел в пятницу, около 4.30, уточнил он.

"В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев (49 и 42 лет). Их отец (70 лет) получил ранения и был госпитализирован", – написал Синегубов.

По его словам, в минувшие сутки массированным вражеским обстрелам подверглись Волчанск, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

"Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары. В Волчанске пострадала женщина (51 год). Получила необходимую медицинскую помощь на месте", – написал Синегубов.

За сутки в Харьковской области пиротехники обезвредили 29 взрывоопасных предметов, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

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