Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли мирные жители – ОВА

Обстрел произошел в пятницу, около 4.30, уточнил он.
"В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев (49 и 42 лет). Их отец (70 лет) получил ранения и был госпитализирован", – написал Синегубов.
По его словам, в минувшие сутки массированным вражеским обстрелам подверглись Волчанск, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.
"Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары. В Волчанске пострадала женщина (51 год). Получила необходимую медицинскую помощь на месте", – написал Синегубов.
За сутки в Харьковской области пиротехники обезвредили 29 взрывоопасных предметов, добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.