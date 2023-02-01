В результате обстрелов оккупантами приграничных районов Харьковской области ранен мужчина, повреждено здание и транспорт ГСЧС – ОВА

Атака произошла около 7.30. В результате 60-летний мужчина получил осколочное ранение и был госпитализирован.

Синегубов сообщил, что в последние сутки оккупанты продолжали обстреливать приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

"Вчера зафиксированы удары, предварительно – двумя ракетами С-300, по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших", – написал глава ОВА.

В поселке Двуречная осколками российских снарядов были выбиты окна в одном из зданий Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и поврежден автомобиль спасателей, добавил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.