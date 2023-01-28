В освобожденных районах Харьковской области опознаны останки 199 жертв России. Не идентифицировано вдвое больше – Нацполиция

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.
После деоккупации Изюма Харьковской области в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел.
Позже в Изюмском районе обнаружили еще три массовых захоронения, также они есть и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября Синегубов.
22 декабря глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что фонд американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета передал Харьковской области четыре современные мобильные ДНК-лаборатории ANDE 6C с расходными материалами для идентификации останков жителей области, погибших на оккупированных территориях.