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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденных районах Харьковской области опознаны останки 199 жертв России. Не идентифицировано вдвое больше – Нацполиция

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С начала войны в регионе погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей
С начала войны в регионе погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей
Фото: Національна поліція України / Telegram

С начала работы на деоккупированных территориях Харьковской области криминалистам удалось идентифицировать 199 тел. Об этом пресс-служба Национальной полиции Украины 28 января сообщила в Telegram.

Контекст:

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.

После деоккупации Изюма Харьковской области в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел

Позже в Изюмском районе обнаружили еще три массовых захоронения, также они есть и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября Синегубов.

22 декабря глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что фонд американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета передал Харьковской области четыре современные мобильные ДНК-лаборатории ANDE 6C с расходными материалами для идентификации останков жителей области, погибших на оккупированных территориях. 

Теги: ДНК, Харьковская область, жертвы, война России против Украины, Национальная полиция, погибшие
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