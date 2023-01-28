В освобожденных районах Харьковской области опознаны останки 199 жертв России. Не идентифицировано вдвое больше – Нацполиция

Речь идет о людях, найденных осенью 2022 года в братских могилах, на улицах, в домах и стихийных захоронениях. Многих из них перед смертью пытали, некоторые были расстреляны.





"Специалисты берут ДНК у родственников погибших. И с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследование и подробный обзор изъятых биологических образцов. Эта техника позволяет в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами", – говорится в сообщении.



