Харьковская полиция получила 4 лаборатории для ДНК анализа – ОВА

По его словам, в распоряжение Национальной полиции области передано 4 современных мобильных ДНК лаборатории ANDE 6C с расходными материалами для идентификации останков жителей области, погибших на оккупированных территориях.
"Всего лишь за 100 минут проводят анализ ДНК образцов и хранят их как на флешку", – написал Синегубов.
Кроме того, фонд Баффета передал 19 генераторов высокой мощности и комплект оборудования для сервисного обслуживания дизельной техники.
Генераторы будут использоваться на объектах критической и социальной инфраструктуры в регионе при отключениях света, вызванных российской агрессией, отметил глава ОВА.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.
После деоккупации Изюма Харьковской области в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел.
Позже в Изюмском районе обнаружили еще три массовых захоронения, есть они и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября Синегубов.