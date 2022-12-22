Харьковская полиция получила 4 лаборатории для ДНК анализа – ОВА

Лаборатория проводит ДНК-экспертизу менее, чем за 2 часа Скриншот: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, в распоряжение Национальной полиции области передано 4 современных мобильных ДНК лаборатории ANDE 6C с расходными материалами для идентификации останков жителей области, погибших на оккупированных территориях.

"Всего лишь за 100 минут проводят анализ ДНК образцов и хранят их как на флешку", – написал Синегубов.

Кроме того, фонд Баффета передал 19 генераторов высокой мощности и комплект оборудования для сервисного обслуживания дизельной техники.

Генераторы будут использоваться на объектах критической и социальной инфраструктуры в регионе при отключениях света, вызванных российской агрессией, отметил глава ОВА.