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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьковская полиция получила 4 лаборатории для ДНК анализа – ОВА

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Лаборатория проводит ДНК-экспертизу менее, чем за 2 часа
Лаборатория проводит ДНК-экспертизу менее, чем за 2 часа
Скриншот: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Фонд бизнесмена и филантропа Говарда Баффета передала Харьковской области партию энергетического и биохимического оборудования. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 22 декабря сообщил в Telegram.

По его словам, в распоряжение Национальной полиции области передано 4 современных мобильных ДНК лаборатории ANDE 6C с расходными материалами для идентификации останков жителей области, погибших на оккупированных территориях. 

"Всего лишь за 100 минут проводят анализ ДНК образцов и хранят их как на флешку", – написал Синегубов.

Кроме того, фонд Баффета передал 19 генераторов высокой мощности и комплект оборудования для сервисного обслуживания дизельной техники.

Генераторы будут использоваться на объектах критической и социальной инфраструктуры в регионе при отключениях света, вызванных российской агрессией, отметил глава ОВА.

Контекст:

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.

После деоккупации Изюма Харьковской области в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел

Позже в Изюмском районе обнаружили еще три массовых захоронения, есть они и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября Синегубов. 



Теги: Харьков, полиция, ДНК, Харьковская область, Олег Синегубов
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