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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела 54 военных, погибших в Оленовке, продолжается процесс ДНК-экспертизы – Минреинтеграции

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Теракт в Оленовке произошел в конце июля. В октябре украинские власти сообщали о возвращении домой тел погибших там воинов, не уточняя, удалось ли вернуть всех или только некоторых
Теракт в Оленовке произошел в конце июля. В октябре украинские власти сообщали о возвращении домой тел погибших там воинов, не уточняя, удалось ли вернуть всех или только некоторых
Фото: EPA

В Украине продолжается ДНК-экспертиза тел 54 украинских военнопленных, погибших в захваченной Оленовке Донецкой области, где их держали оккупанты. Об этом сообщило 12 января Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Как сообщалось ранее, после сложных переговоров и при посредничестве Международного комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Оленовки", – сказано в сообщении.

В министерстве не уточнили, когда именно удалось вернуть тела. Еще 11 октября ведомство сообщало об очередном обмене, в результате которого домой возвратили тела 62 погибших украинских защитников, "в частности бойцов из многострадальной Оленовки". 

"Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", – заявили в Минреинтеграции.

Вопрос идентификации погибших обсуждали на заседании координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро она завершится.

Представитель офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил, как проходит этот процесс. 

"Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке", – сказал он. 

Участники заседания координационного штаба договорились ускорить процесс идентификации тел, в частности, найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

Контекст:

29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники ЧВК "Вагнер".

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни Международный комитет Красного Креста.

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца на декабрь, в колонии в Оленовке остается 150 украинцев, среди них не только военные

Теги: ДНК, Азовсталь, Оленовка, экспертиза, война России против Украины, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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