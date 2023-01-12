Украина вернула тела 54 военных, погибших в Оленовке, продолжается процесс ДНК-экспертизы – Минреинтеграции

Теракт в Оленовке произошел в конце июля. В октябре украинские власти сообщали о возвращении домой тел погибших там воинов, не уточняя, удалось ли вернуть всех или только некоторых Фото: EPA

"Как сообщалось ранее, после сложных переговоров и при посредничестве Международного комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Оленовки", – сказано в сообщении.

В министерстве не уточнили, когда именно удалось вернуть тела. Еще 11 октября ведомство сообщало об очередном обмене, в результате которого домой возвратили тела 62 погибших украинских защитников, "в частности бойцов из многострадальной Оленовки".

"Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", – заявили в Минреинтеграции.

Вопрос идентификации погибших обсуждали на заседании координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро она завершится.

Представитель офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил, как проходит этот процесс.

"Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке", – сказал он.

Участники заседания координационного штаба договорились ускорить процесс идентификации тел, в частности, найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.