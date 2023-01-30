За сутки в Харьковской обасти оккупанты обстреляли три приграничных района. В Харькове ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку – ОВА

По предварительной информации, огонь по городу велся из зенитно-ракетного комплекса С-300. Ракета попала в 4-этажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома.
"К сожалению, погибла пожилая женщина. Еще три жителя дома получили ранения. В 3.20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте продолжаются", – написал Синегубов.
Всего за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли три приграничных района области – Купянский, Чугуевский и Харьковский. Под огнем оказались Купянск, Волчанск, Стрелечье, Двуречная. Там повреждены частные дома, магазины и хозяйственные постройки.
"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести", – добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.