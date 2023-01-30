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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харьковской обасти оккупанты обстреляли три приграничных района. В Харькове ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку – ОВА

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Под завалами спасатели нашли погибшую женщину
Под завалами спасатели нашли погибшую женщину
Фото: suspilne.media

Пожар на месте попадания российской ракеты С-300 в жилой дом в центре Харькова ликвидирован. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 30 января в Telegram.

По предварительной информации, огонь по городу велся из зенитно-ракетного комплекса С-300. Ракета попала в 4-этажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома.

"К сожалению, погибла пожилая женщина. Еще три жителя дома получили ранения. В 3.20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте продолжаются", – написал Синегубов.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли три приграничных района области – Купянский, Чугуевский и Харьковский. Под огнем оказались Купянск, Волчанск, Стрелечье, Двуречная. Там повреждены частные дома, магазины и хозяйственные постройки.

"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, Чугуев, жертвы, Купянск, Волчанск, война России против Украины, ракеты, С-300, разрушения, Олег Синегубов
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