За сутки в Харьковской обасти оккупанты обстреляли три приграничных района. В Харькове ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку – ОВА

По предварительной информации, огонь по городу велся из зенитно-ракетного комплекса С-300. Ракета попала в 4-этажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома.

"К сожалению, погибла пожилая женщина. Еще три жителя дома получили ранения. В 3.20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте продолжаются", – написал Синегубов.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли три приграничных района области – Купянский, Чугуевский и Харьковский. Под огнем оказались Купянск, Волчанск, Стрелечье, Двуречная. Там повреждены частные дома, магазины и хозяйственные постройки.

"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести", – добавил глава ОВА.