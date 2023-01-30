Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове, есть пострадавшие – Терехов

По данным Синегубова, удар пришелся по дому в центре Харькова Фото: ЕРА (архив)

"Под ударом Киевский район города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие", – написал он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что пострадал дом в центре Харькова.

"Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – подчеркнул он.

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Позже Синегубов сообщил, что есть информация о трех пострадавших, но спасательные работы еще продолжаются.