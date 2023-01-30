Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове, есть пострадавшие – Терехов

"Под ударом Киевский район города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие", – написал он.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что пострадал дом в центре Харькова.
"Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Позже Синегубов сообщил, что есть информация о трех пострадавших, но спасательные работы еще продолжаются.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.