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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил Северную Салтовку – самый разрушенный район Харькова

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Терехов показал Гранди разрушения в Харькове
Терехов показал Гранди разрушения в Харькове
Фото: Харківська міська рада / Telegram

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 24 января побывал на Северной Салтовке в Харькове – жилом массиве, наиболее пострадавшем в результате российских обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В ходе визита в Украину Гранди уже побывал в Днепре, Николаеве и Запорожье.

Он отметил, что глубоко поражен увиденным, и заверил харьковчан в дальнейшей гуманитарной и финансовой поддержке со стороны ООН.

"Я увидел, что все города испытали очень сильные разрушения, именно поэтому ООН и другие международные организации помогают правительству и местным властям в оказании первой помощи пострадавшим. Мы выделяем средства нуждающимся, передаем гуманитарные наборы, а также обеспечиваем психологической поддержкой тех, кому она нужна", – сказал Гранди.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о визите Гранди в эфире телемарафона, сообщает "Укринформ"

Он отметил, что уничтоженные дома и другие разрушения есть во всех девяти районах города, однако на Северной Салтовке они "самые ужасные".

"Мы прошлись по дворам Северной Салтовки. Он был поражен теми масштабными разрушениями, которые нанес нам российский агрессор, разрушением детских садов, школ, инфраструктуры и жилых высотных домов. Я показал ему, какие восстановительные работы мы проводим.

Терехов отметил, что сейчас город живет, насколько это возможно в военных условиях. Предоставляются коммунальные услуги, работают транспорт, магазины и аптеки. "Бизнес понемногу возобновляется. Это не может не радовать", – сказал мэр.

Кроме того, по его словам, работают строительные компании – занимаются восстановлением разрушенного жилья. В 2022 году удалось отремонтировать 66 домов.

Контекст:

По информации Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению. 

Теги: Харьков, ООН, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, Филиппо Гранди, разрушения
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