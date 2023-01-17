В Харькове пройдут двухдневные антитеррористические мероприятия – СБУ

В Харькове будут проверять защищенность инфраструктуры и искать возможных диверсантов Фото: depositphotos.com

"Потребность в проведении этих мероприятий вызвана необходимостью сохранения и повышения безопасности харьковчан", – говорится в сообщении.

Участники мероприятий осмотрят отдельные территории, чтобы повысить безопасность, усилить защищенность объектов критической инфраструктуры, выявить и нейтрализовать возможные диверсионные группы.

В спецслужбе предупреждают о возможной проверке документов граждан, осмотре автомобилей и ограничении движения по отдельным улицам.

"Как и в предыдущие разы, мероприятия будут сконцентрированы в отдельных локациях Харькова, не охватывая всю территорию города", – отметили в СБУ.



