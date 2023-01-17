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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове пройдут двухдневные антитеррористические мероприятия – СБУ

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В Харькове будут проверять защищенность инфраструктуры и искать возможных диверсантов
В Харькове будут проверять защищенность инфраструктуры и искать возможных диверсантов
Фото: depositphotos.com

В среду и четверг, 18-го и 19 января, СБУ вместе с другими правоохранительными органами, а также Нацгвардией и ВСУ проведут в Харькове комплекс антитеррористических контрдиверсионных мероприятий. Об этом сообщил пресс-центр управления СБУ в Харьковской области.

"Потребность в проведении этих мероприятий вызвана необходимостью сохранения и повышения безопасности харьковчан", – говорится в сообщении. 

Участники мероприятий осмотрят отдельные территории, чтобы повысить безопасность, усилить защищенность объектов критической инфраструктуры, выявить и нейтрализовать возможные диверсионные группы. 

В спецслужбе предупреждают о возможной проверке документов граждан, осмотре автомобилей и ограничении движения по отдельным улицам.

"Как и в предыдущие разы, мероприятия будут сконцентрированы в отдельных локациях Харькова, не охватывая всю территорию города", – отметили в СБУ. 

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid0vD9Lzjy67EJZa8vMQG6jGWVEf1oGjpBytHLGDvaoM3SDBTvASEkr4k8ZT4HWGQ3cl


Теги: СБУ, Харьков, Национальная гвардия, диверсанты, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, инфраструктура, проверки
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