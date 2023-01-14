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"Работают совсем незаметно, но приближают важные решения". Зеленский поблагодарил разведку и СБУ

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Зеленский: Каждый шаг государства в национальной защите тщательно готовится
Зеленский: Каждый шаг государства в национальной защите тщательно готовится
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 января поблагодарил всех, кто обеспечивает потери оккупантов как на передовой, "так и на всех остальных наших фронтах". Обращение опубликовал Офис президента.

"Сегодня я хочу отметить также работников Службы внешней разведки Украины. Тех, кто работает, как правило, совсем незаметно. И о ком немного говорят. Но они реально приближают очень весомые решения партнеров для Украины, для наших защитников", – сказал Зеленский. 

Он также поблагодарил весь личный состав Службы безопасности Украины, "чьи результаты в борьбе, в частности, против коллаборантов и диверсантов общество видит".

"Каждый шаг государства в национальной защите тщательно готовится, что дает нам законные и справедливые результаты. Дает нам реальное усиление нашей независимости, всех ее аспектов", – подчеркнул президент. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1629652937475743/


Теги: СБУ, разведка, диверсанты, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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