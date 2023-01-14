"Работают совсем незаметно, но приближают важные решения". Зеленский поблагодарил разведку и СБУ

"Сегодня я хочу отметить также работников Службы внешней разведки Украины. Тех, кто работает, как правило, совсем незаметно. И о ком немного говорят. Но они реально приближают очень весомые решения партнеров для Украины, для наших защитников", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил весь личный состав Службы безопасности Украины, "чьи результаты в борьбе, в частности, против коллаборантов и диверсантов общество видит".

"Каждый шаг государства в национальной защите тщательно готовится, что дает нам законные и справедливые результаты. Дает нам реальное усиление нашей независимости, всех ее аспектов", – подчеркнул президент.



