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"Аналог КГБ". В Раде предложили объединить ГУР с контрразведкой и подчинить президенту. Правозащитники против

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Соавтор законопроекта Безуглая в ответ на критику предложила экспертам и общественности "заниматься своими делами"
Соавтор законопроекта Безуглая в ответ на критику предложила экспертам и общественности "заниматься своими делами"
Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

В Верховной Раде 17 мая был зарегистрирован законопроект №7380, предусматривающий расширение Главного управления разведки в Управление разведки и контрразведки. Его инициаторами выступил ряд нардепов, преимущественно от "Слуги народа".

По словам авторов, законопроект разработан для "усовершенствования способностей осуществлять контрразведывательную деятельность уполномоченными органами", "объединения в разведывательном органе Министерства обороны Украины функций военной разведки и контрразведки", а также "подчинения разведывательного органа Минобороны – президенту Украины".

Документ предлагает:

  • прекратить деятельность органов военной контрразведки Службы безопасности Украины;
  • оптимизировать Службу внешней разведки Украины путем уменьшения ее численности;
  • передать функции в разведывательный орган Министерства обороны Украины;
  • предоставить разведывательному органу Минобороны статус субъекта контрразведывательной деятельности.

Новый орган хотят назвать "Служба военной разведки и контрразведки Украины". Предполагается, что Служба внешней разведки Украины и органы военной контрразведки СБУ продолжают осуществлять свою деятельность до утверждения президентом Украины положения о новой службе. 

Если такой закон будет принят, он "перечеркнет будущее всех спецслужб и вернет их к советским практикам", считает журналистка, координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова. Об этом она заявила в Facebook 18 мая.

"Под шум войны некоторые люди из Офиса президента и ГУР настолько поверили в собственную бессмертность, что решили прибрать к рукам военную контрразведывательную деятельность в государстве... Реформировать СБУ и работать над развитием военной контрразведки? Зачем? Если можно просто ее уничтожить, создав аналог КГБ", – написала Решетилова. 

По ее словам, правозащитники уже много лет говорят о необходимости независимой контрразведывательной деятельности, которая является исключительной и основной функцией Службы безопасности Украины. К этому, по ее словам, должна сводиться вся реформа СБУ. 

"Я призываю оборонный и смежные комитеты Верховной Рады надавать по морде инициаторам и посоветовать им заняться настоящей реформой СБУ, уже давно прописанной, усилением СВР и техническим обеспечением ГУР", – подчеркнула Решетилова. 

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/5370016909697087

В числе соавторов законопроекта первой указана зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Она прокомментировала пост Решетиловой, но впоследствии удалила свой комментарий. В нем Безуглая предлагала "каждому заниматься своим делом" и заявляла, что идея законопроекта принадлежит "мощному военному ведомству", а за основу берется, в том числе, опыт Израиля. 

Скриншот: Olha Reshetylova / Facebook
Скриншот: Olha Reshetylova / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СБУ, правозащитники, реформы, разведка, контрразведка, Минобороны, законопроект, спецслужбы, война России против Украины, СВР, Ольга Решетилова, реформа, Служба внешней разведки, Марьяна Безуглая
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