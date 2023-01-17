СБУ сообщила о разоблачении своей сотрудницы, которая оказалась сторонницей "русского мира"

Фигурантке сообщили о подозрении по статье об оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины Фото: Служба безпеки України / Telegram

В спецслужбе подчеркнули, что их сотрудница оказалась сторонницей "русского мира". Она оправдывала полномасштабное вторжение России, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к России временно оккупированных районов на востоке и юге Украины.

Помимо этого, по данным СБУ, чиновница пыталась представить вооруженную агрессию России против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения российскими оккупантами украинских объектов критической инфраструктуры.

"В Службе безопасности сегодня работает команда настоящих патриотов, которые вносят свой весомый вклад в победу Украины. Для любителей "русского мира" в ней точно нет места. Мы и дальше будем продолжать курс на очистку спецслужбы от предателей разного калибра. А кремлевские нарративы они смогут озвучивать разве что в суде, чтобы получить максимальное наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенная должностным лицом). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)