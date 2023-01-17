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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о разоблачении своей сотрудницы, которая оказалась сторонницей "русского мира"

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Фигурантке сообщили о подозрении по статье об оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины
Фигурантке сообщили о подозрении по статье об оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с Госбюро расследований разоблачили на антиукраинской деятельности чиновницу ведомственного научно-исследовательского учреждения. Об этом 17 января в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что их сотрудница оказалась сторонницей "русского мира". Она оправдывала полномасштабное вторжение России, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к России временно оккупированных районов на востоке и юге Украины.

Помимо этого, по данным СБУ, чиновница пыталась представить вооруженную агрессию России против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения российскими оккупантами украинских объектов критической инфраструктуры.

"В Службе безопасности сегодня работает команда настоящих патриотов, которые вносят свой весомый вклад в победу Украины. Для любителей "русского мира" в ней точно нет места. Мы и дальше будем продолжать курс на очистку спецслужбы от предателей разного калибра. А кремлевские нарративы они смогут озвучивать разве что в суде, чтобы получить максимальное наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенная должностным лицом). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, Василий Малюк
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