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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по жилому дому в Харькове погибла пожилая женщина – Синегубов

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Известно о трех пострадавших
Известно о трех пострадавших
Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Facebook

Жертвой удара, нанесенного российскими оккупантами по Харькову вечером 29 января стал один человек. Такие предварительные данные озвучил 30 января в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали", – написал он.

Информацию о жертве подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что удар пришелся по четырехэтажному дому.

"Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом серьезно не пострадал. Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали", – написал Синегубов.

По данным Синегубова, удар по жилому дому в Киевском районе Харькова оккупанты нанесли ракетой С-300.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

По информации Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, жертвы, Игорь Терехов, война России против Украины, ракета, погибшие, квартира, Олег Синегубов, мэр
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