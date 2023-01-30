В результате ракетного удара по жилому дому в Харькове погибла пожилая женщина – Синегубов

Известно о трех пострадавших Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Facebook

"Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали", – написал он.

Информацию о жертве подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что удар пришелся по четырехэтажному дому.

"Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом серьезно не пострадал. Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали", – написал Синегубов.

По данным Синегубова, удар по жилому дому в Киевском районе Харькова оккупанты нанесли ракетой С-300.

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