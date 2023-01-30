В результате ракетного удара по жилому дому в Харькове погибла пожилая женщина – Синегубов

"Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали", – написал он.
Информацию о жертве подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что удар пришелся по четырехэтажному дому.
"Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом серьезно не пострадал. Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали", – написал Синегубов.
По данным Синегубова, удар по жилому дому в Киевском районе Харькова оккупанты нанесли ракетой С-300.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации Терехова, в Харькове более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.